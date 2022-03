In Hessen werden angesichts der Bevölkerungsentwicklung einige Landkreiswahlkreise neu zugeschnitten. Der Landtag in Wiesbaden verabschiedete am Donnerstag einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen gemeinsam mit der oppositionellen FDP-Fraktion. Nur mit dem Neuzuschnitt sei die Wahl rechtssicher, hatte der rechtspolitische Sprecher der CDU, Christian Heinz, bei der Einbringung des Gesetztes erklärt.