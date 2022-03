Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) hat eine Gruppe von jungen Männern einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Die Gruppe sei am Freitagabend mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sei zunächst erfolglos geblieben. Nun suchen die Beamten nach Zeugen.