Baden-Württemberg unterstützt künftig als Gesellschafter eine bundesweite Datenplattform für Verkehrsdaten. "Daten und Digitalisierung sind im Bereich Verkehr in den letzten Jahren immer wichtiger geworden", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Von der neuen Rolle als Gesellschafter der Datenraum Mobilität GmbH erhofft sich der Verkehrsminister unter anderem den Zugang zu Daten von Autoherstellern, etwa um die Infrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft betreibt die Plattform "Mobility Data Space".