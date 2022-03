Der vor fast 20 Jahren verurteilte Mörder der kleinen Julia ist in einem Wetzlarer Krankenhaus gestorben. Der Mann sei noch immer aufgrund der damaligen Verurteilung in Haft gewesen, sagte ein Justiz-Sprecher am Donnerstag. Zur genauen Todesursache wurde nichts bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.