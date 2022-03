Rund 250 Menschen haben am Donnerstag in Wiesbaden gegen den Krieg Russlands in der Ukraine demonstriert. Bei den Protestierenden handelte es sich überwiegend um Schüler. Sie versammelten sich in den Innenstadt in der Nähe des hessischen Landtags und hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie "Putin stopp den Wahnsinn" oder "Stand with Ukraine".