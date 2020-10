Der Neckar-Odenwald-Kreis will auch weiter "gesund haushalten". In der jüngsten Kreistagssitzung in Waldbrunn wies Landrat Dr. Brötel in seiner Haushaltsrede aber auch auf die bestehenden Risikofaktoren hin, die den auch für 2021 nahezu ausgeglichenen Haushalt beeinflussen können.

Hier einige wichtige Zahlen im Überblick:

94.1 MILLIONEN: Größter Ausgabenfaktor für den Kreis wird auch 2021 der Bereich Soziales und Jugend sein. Erfreulicherweise verbessert sich hier die Unterstützung vonseiten des Bundes.

29 PROZENT: Der Hebesatz, den die Gemeinden an den Neckar-Odenwald-Kreis abführen müssen, wird für das Jahr 2021 noch einmal um einen Punkt gesenkt. 2019 lag er bei 31 %, 2020 bei 30 Prozent.

5.7 MILLIONEN: Die Vorgabe ist ambitioniert, aber viel mehr ist einfach nicht (mehr) drin. 2021 soll der Verlust der Neckar-Odenwald-Kliniken einen Betrag von 5,7 Mio. Euro nicht übersteigen.