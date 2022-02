> Die Pläne für einen Stadionneubau des SV Sandhausen (SVS) gehen auf eine ursprünglich geplante Erweiterung des bestehenden Vereinsgeländes um zwei Sportplätze zurück. Nach Protesten gegen eine damit verbundene Waldrodung wurde ein Runder Tisch zur Suche nach alternativen Erweiterungsmöglichkeiten einberufen. Nach mehreren Sitzungen und coronabedingten Verzögerungen wurden letztlich mehrere Varianten erarbeitet. Drei davon sehen den Umzug eines der SVS-Nachbarn – entweder FC Sandhausen oder Tennisclub 1970 – vor; dabei würde der SVS zwei weitere Sportplätze erhalten. Als weitere Alternative brachte Club-Präsident Jürgen Machmeier den Neubau eines Stadions samt zwei Trainingsplätzen an der Autobahn A 5 ins Spiel; das bestehende Vereinsgelände würde mit drei Sportplätzen für die Jugendmannschaften des Vereins umgestaltet. Zudem würde um einen dieser Plätze eine Tartanbahn entstehen, sodass nach Machmeiers Worten Vereine und Schulen nicht mehr auf das gegenüberliegende Walter-Reinhard-Stadion angewiesen wären – wo dafür wiederum ein Wohngebiet entstehen könnte. Machmeier betonte beim Informationsabend Mitte Januar, dass diese Pläne auch im Fall eines Abstiegs in die Dritte Liga gültig wären. Dabei gehe es unter anderem um die Sicherung von Arbeitsplätzen im Verein. Welche Variante letztlich umgesetzt wird, entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung – ein Termin ist noch nicht bekannt (siehe auch Artikel unten). luw