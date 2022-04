Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Fulda (dpa/lhe) - Das Gericht hatte in seinem Urteil vom Juli 2021 den heute 32-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt - als Mordmerkmale wurden Heimtücke und niedrige Beweggründe benannt. Der Rumäne hatte die 35-Jährige im Dezember 2020 an ihrer Arbeitsstelle abgepasst, war ihr im Auto bis nach Hause gefolgt und hatte sie auf dem Weg zur Haustür in den Hals gestochen.