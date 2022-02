Auf Rang zwei kam am Sonntag Anemone Bippes (49), Geschäftsführerin aus Baden-Baden, mit 26,2 Prozent. Abgeschlagener Dritter wurde der erste Erste Beigeordnete der Stadt, Thomas Wuttke (44), mit nur 22,5 Prozent. Britz hatte den ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit einem Stimmenanteil von 44,8 Prozent für sich entschieden. Weil aber die Mehrheit von über 50 Prozent der gültigen Stimmen nötig gewesen wäre, musste nochmal abgestimmt werden.

Wahlberechtigt waren bei der Neuwahl laut einem Stadtsprecher 28.828 Menschen, die Wahlbeteiligung lag aber nur bei 36,1 Prozent. Die Stadt an der französischen Grenze hat knapp 37.000 Einwohner.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg in der Regel unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20.000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister bezeichnet.

Informationen über Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg

Wahlergebnis