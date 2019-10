Berlin (dpa) - Die aktuelle Debatte um die Führung ihrer Partei ist nach Ansicht der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ein Grund für das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen. Die Verluste von SPD und CDU hätten «vor allem etwas damit zu tun, dass die Zusammenarbeit in der großen Koalition nicht als positiv wahrgenommen wird, unabhängig davon, was in der Sache in der Regierung erreicht wird», sagte sie in Berlin. Ein weiterer Grund sei, dass beide Parteien aktuell zu sehr mit «Interna» beschäftigt seien: die SPD mit ihrer Suche nach einer neuen Führung, und «auch in der CDU gibt es ja Diskussionen, die hinlänglich bekannt sind».