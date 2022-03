Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat sich vom Corona-Jahr 2020 erholt und den Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Das Konzernergebnis vor Steuern kletterte von 252 Millionen auf 817 Millionen Euro, wie die Bank am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Nach Steuern lag der Gewinn 2021 bei 418 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 172 Millionen Euro. Damit erreichte die LBBW in etwa das Vorkrisenniveau von 2019.