Weil er in Karlsruhe mutmaßlich etwa 260 Autos innerhalb weniger Tage beschädigt hat, ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Er sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Den Angaben nach entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Der 28-Jährige hatte sich demnach am Montag selbst der Polizei gestellt und die Sachbeschädigungen eingeräumt. Er begründete seine mutmaßlichen Taten mit Neid auf Autobesitzer. Die in der Karlsruher Innenstadt geparkten, meist hochwertigen Wagen waren zwischen Freitag und Sonntag zerkratzt oder anders beschädigt worden. Der Verdächtige ist bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten und zuletzt im Juli 2021 aus einem Gefängnis entlassen worden.