Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat nach 13 ungeschlagenen Spielen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Im Nachholspiel des 23. Spieltages verloren die Roten Teufel beim TSV 1860 München am Dienstagabend mit 1:2 (1:1). In der Tabelle bleibt Kaiserslautern mit 50 Punkten auf dem zweiten Platz, 1860 München verbesserte sich mit nun 43 Zählern auf Rang sieben.