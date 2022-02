Baden-Württemberg will den Rechtsextremismus wissenschaftlich untersuchen und dazu eine Forschungsstelle einrichten. Es werde die deutschlandweit erste politikwissenschaftliche Professur für die Erforschung des Rechtsextremismus geschaffen, bestätigte das Wissenschaftsministerium am Freitag. Am kommenden Dienstag will das Kabinett über den Aufbau entscheiden. Eine universitäre Forschungsstelle ist bereits Teil der Vorhaben im grün-schwarzen Koalitionsvertrag.