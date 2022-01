Jugendliche legten das Feuer

Nachdem die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim im März vergangenen Jahres in Flammen aufgegangen war, konnte die Polizei insgesamt vier jugendliche Tatverdächtige ermitteln. Zum Zeitpunkt des Brandes waren sie 14, 16 und in zwei Fällen 15 Jahre alt. Alle vier Jugendlichen wurden wegen Brandstiftung angezeigt, teilte die Polizei auf RNZ-Anfrage mit. Ein Verhandlungstermin sei bislang noch nicht bestimmt.

Die vier Verdächtigen waren demnach über ein nicht verschlossenes Fenster in das Gebäude gelangt. In einem Abstellraum zündeten sie Turnmatten an und filmten das Geschehen mit ihren Handys. Nachdem das Feuer zu groß geworden war, rannten sie nach draußen. Kurz darauf habe sich einer von ihnen der Polizei gestellt und die anderen drei als seine Begleiter genannt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei bestätigten das gemeinschaftliche Handeln. (ani)