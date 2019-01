BIOGRAFIE

Name: Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp

Geboren am 8. Juni 1948 in Bad Salzuflen, aufgewachsen in Aachen.

Familie: Sein Vater war Barkeeper in einer Striptease-Bar, seine Mutter war Köchin.

Ausbildung: Nach dem Abitur 1966 Offizierausbildung bei der Fernmeldetruppe; verließ die Bundeswehr im Rang eines Leutnants. Ab 1970 Studium Germanistik, Philosophie und Linguistik auf Lehramt in Aachen und Berlin (nicht abgeschlossen).

TV-Karriere: Ab 1984 "So isses", "Donnerlippchen", zwischen 1989 und 2001 "Geld oder Liebe", ab 1995 "Wat is?".

Bühne: Diverse Bühnenprogrammen, in denen er gerne Prominente parodiert. In Erinnerung ist der Streit mit Peter Maffay. Hit: "Guten Morgen, liebe Sorgen" (1987).

Auszeichnungen: Lippe hat so ziemlich jeden großen Preis, den es in Deutschland zu gewinnen gibt, für seine Kunst bekommen: Goldene Schallplatte, Bambi, Telestar, Goldene Kamera, Grimme-Preis, Goldene Romy.

Privat: Lippe war von 1986 bis 1988 in zweiter Ehe mit der Moderatorin Margarethe Schreinemakers verheiratet und lebt heute wieder mit seiner ersten Ehefrau Anne Dohrenkamp zusammen. Sie leben in Berlin.