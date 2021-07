Jakob Luke Dylanwurde am 9. Dezember 1969 in New York City geboren als Sohn des Musikers Bob Dylan und des Models Sara Lownds. Er begann seine Karriere in verschiedenen Indie-Bands, bevor er 1989 die Wallflowers gründete. Als Teil dieser Gruppe schrieb er Hits wie "6th Avenue Heartache" und "One Headlight", das auf Platz 58 der Rolling Stone-Liste der "100 Greatest Pop Songs" gelistet ist und für das er zwei Grammy Awards gewann. 1996 stieg das Wallflowers-Album "Bringing Down the Horse" auf Platz 12 der US-Billboard 200 ein. In jüngerer Zeit hat Dylan jr. die Soloalben "Seeing Things" (2008) und "Women + Country" (2010) veröffentlicht. Letzteres wurde sein bis heute bestverkauftes Solowerk. 2018 produzierte er den Dokumentarfilm "Echo in the Canyon", in dem er auch mitspielte. Mit der Drehbuchautorin Paige ist Dylan seit 1992 verheiratet. Das Paar hat vier Söhne und lebt in Los Angeles. (On)