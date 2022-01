An- und Einreise: Seit Anfang Dezember 2021 bietet Eurowings ab Düsseldorf eine Nonstop-Verbindung nach Rovaniemi an, alternativ kann man mit Finnair von mehreren deutschen Flughäfen aus via Helsinki nach Oulu oder Rovaniemi fliegen. Einreisen dürfen nach Abgaben des Auswärtigen Amtes derzeit vollständig Geimpfte und Genesene. Zusätzlich muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Es werden PCR- und Antigentests akzeptiert.

Unterkunft: In Iso-Syöt finden sich mehrere Hotels, wenngleich die Auswahl in Rovaniemi größer ist. Bei Rovaniemi gibt es auch verschiedene Naturhotels, die Übernachtungen in freistehenden Glas-Iglus, in Eishütten oder nestähnlichen Hütten zwischen Bäumen im Wald ermöglichen.

Informationen: Visit Finland (Postadresse: P.O. Box 625, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Tel.: +358 29 46951, Web: www.visitfinland.com)