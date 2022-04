Anreise: Per Flugzeug nach Dublin, von dort per Mietwagen in einer guten Stunde nach Newcastle.

Unterkunft:Feudal ist das Slieve Donard Resort & Spa in Newcastle, das neben einem sehr guten Restaurant auch Tennisplätze, Spa und Schwimm- bad besitzt. Der zum Haus gehörige Pub "The Percy French" bietet hervorragende Küche und hat als Eingangstür eine "Door of Thrones". Zehn dieser Türen wurden 2016 aus je zwei vom Orkan Gertrud gefällten Buchen gefertigt und während der sechsten Staffel nach und nach in zehn Pubs und Restaurants in der Nähe von Drehorten in Nordirland enthüllt – mit passenden, geschnitzten Motiven. Das DZ mit Frühstück kostet im Slieve Donard ab 167 Euro (www.hastingshotels.com/slieve-donard-resort-and-spa).Im Killeavy Castle Estate am Rand des Slieve Gullion Forest Park kostet das DZ mit Frühstück ab 177 Euro. Das Schlösschen bietet Platzfür bis zu zwölf Personen und ist ab 2200 Euro pro Nacht zu haben (www. killeavycastle.com).

Weitere Infos: www.ireland.com, www.tourismni.com.