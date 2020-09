INFORMATIONEN

Anreise: Mit der Bahn bis Neuruppin; ab Heidelberg in etwa 7 Stunden. Mit dem Auto (660 km) in 6,5 Stunden. Wer sein Auto in Neuruppin parkt, kann später ab Rheinsberg mit dem Bus 764 zurückfahren.

Unterkunft: Entlang der Wanderstrecke gibt es wenig Auswahl. In Molchow empfängt der Luisenhof mit familiengeeigneten Ferienwohnungen, im Wald bei Gühlen-Glienicke das Hotel Restaurant Boltenmühle. Am Tornowsee hat der Campingplatz Rottstielfließ bis 18. Oktober geöffnet. In Rheinsberg gibt es verschiedene Hotels, der Gasthof Endler mit Hausfleischerei bietet etwa Familienzimmer an.

Freizeit: Fahrten in der überdachten Wagonette führt die Ruppiner Fahrtouristik durch – ab 60 Euro/Stunde für bis zu sieben Personen. Angelkarten und Fischereiabgabemarken gibt es bei der Fischerei Zeuschner im Geschäft Angel-Point in Neuruppin.

Informationen: www.reiseland-brandenburg.de