Anfahrt: Von Heidelberg über die A 8 nach München und weiter nach Salzburg, Abfahrt Bischofshofen und weiter über die 311 ins Pinzgau. Für die Anfahrt sollte man fünf bis sechs Stunden einplanen, zu Hauptreisezeiten eventuell mehr.

Übernachten: Die jeweiligen Touristeninformationen im Raurisertal (www.raurisertal.at ), Zell am See (www. zellamsee.at) oder Embach/Lend (www.embach.at) informieren über verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in der Region.

Allgemeine Informationen unter www.raurisertal.at; Lawinenbericht Salzburg: www.lawine.salzburg.at