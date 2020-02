Anreise: Lufthansa verbindet Marseille mit Frankfurt ab ca. 196 Euro.

Reisezeit: Am besten im Frühjahr – Bormes-les-Mimosas feiert jetzt seinen 100. "Corso Fleuri" (Straßenumzug) am 23. Februar. Angenehme Reise- monate mit lauen Temperaturen sind auch September und Oktober.

Übernachten: Hôtel Paradis, 62, Impasse du Castellan, Bormes-les- Mimosas, Doppelzimmer mit Bad ab 67 Euro (www.hotelparadis.fr); Hôtel de la Plage, 352, Boulevard de la Plage, Bormes-les-Mimosas, DZ ab 92 Euro (www. hdlp.fr); Auberge de la Calanque, 62, Avenue du Général de Gaulle, Le Lavandou, DZ ab 119 Euro (www.aubergedelacalanque.fr).

Wanderungen: 360-Grad-Panoramablick garantiert der in Bormes-les- Mimosas beginnende Kapellenweg "Chemin des Chapelles". Die gut dreistündige Wanderung folgt teils dem GR 90 und erreicht an ihrem höchsten Punkt die Kapelle "Notre-Dame de Constance". Die Exkursion wird ab dem Touristenbüro (Office de Tourisme) von Bormes-les-Mimosas (www.bormeslesmimosas.com) als geführte Wanderung angeboten. Der Küstenpfad führt in 20 bis 30 Minuten vom Office de Tourisme in Le Lavandou (www.ot-lelavandou.fr) zum Strandviertel Saint Clair.

Empfehlenswerte Strandrestaurants:

La Cabasse, Plage de Cabasson, Avenue Guy Tézenas, Bormes-les-Mimosas, Tel. +33(0)4 94/64 80 70, und La Pinède, Boulevard de la Baleine, Plage de Saint Clair, Le Lavandou, www.plagelapinede.com.

Reiseliteratur: "Côte d’Azur – Alpes Maritimes" von Ralf Nestmeyer, Michael Müller Verlag, umfangreicher Reiseführer mit 336 Seiten, 17,90 Euro; "Côte d’Azur" von Klaus Simon, DuMont Reiseverlag, 119 Seiten, 11,99 Euro.

Allgemeine Auskünfte: Atout France, Französische Zentrale für Tourismus, Postfach 10 01 28, 60001 Frankfurt, www.france.fr.