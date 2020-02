Anreise: Mit der Bahn über Wörgl oder Salzburg nach Zell am See. Von dort pendeln Busse nach Kaprun.

Reisezeit: Das Skigebiet Schmittenhöhe ist von Anfang Dezember bis Mitte April geöffnet. Im Gletscher-Skigebiet Kitzsteinhorn laufen die Lifte bis 1. Juni sowie vom 27. Juni bis 21. Juli.

Wintersport: Der Tagesskipass für das Kitzsteinhorn, die Schmittenhöhe und Saalbach-Hinterglemm kostet 56,50 Euro. Für Kinder bis Jahrgang 2004 werden 28 Euro fällig.

Übernachtung: In Zell am See und Kaprun findet man alles – von der Jugendherberge und Pension bis zum Grand Hotel.

Allgemeine Auskünfte: Zell am See Kaprun Tourismus GmbH, Tel. +43-65 42/ 7 70, www.zellamsee-kaprun.com