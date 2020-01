Anreise: Per Pkw von Heidelberg nach Stuttgart, dort auf die A 8 Richtung München, Abfahrt Memmingen auf die A 7 Richtung Lindau. Weiter auf die A 12 über Bregenz Richtung Innsbruck. Dann über den Brenner auf die A 13 Richtung Bozen, Abfahrt Bozen Nord, rechts abbiegen auf die SS 12 Richtung Val di Fassa und wieder rechts abbiegen auf die SS 241 Richtung Val di Fassa. Durch Vigo di Fassa bis Moena. Fahrzeit: rund 7,5 Stunden. Die Anreise per Bahn ist nicht zu empfehlen.

Unterkunft in Moena: Vier-Sterne-Hotel Maria, DZ ab 220 Euro pro Nacht inkl. HP ( www.hotelmaria.com ); Dreisternehotel La Serenella, DZ ab 120 Euro pro Nacht inkl. Frühstück ( www.hotellaserenalla.it ); familiengeführtes Hotel Garni Vajolet, DZ ab 90 Euro pro Nacht inkl. Frühstück ( www.hotelvajolet.net ).

Unbedingt machen: Besuch der Käserei Casificio Sociale Val di Fiemme, Via Nazionale 8, Carano; ladinisch essen gehen in der Trattoria Malga Roncac in Moena ( www.malgaroncac.it ); entspannen im Thermalzentrum QC Terme in Pozza di Fassa ( www.qcterme.com ).

Allgemeine Infos: www.visittrentino.info