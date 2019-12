Anreise: Mit Lufthansa vom Flughafen Frankfurt zum im Januar eröffneten Timna-Ramon Airport in etwas mehr als 4 Stunden. Hin- und Rückflug ab circa 280 Euro. Die Fahrzeit mit dem Auto in die Stadt Eilat beträgt 15 bis 20 Minuten. Die Entfernung vom Flughafen ins Stadtzentrum (Mall Hayam) beträgt 20 Kilometer. Die Entfernung zu den Resorts am Roten Meer (Red Sea) ist etwas größer.

Übernachten: Das Isrotel Ramon Inn Hotel liegt circa 10 Minuten vom Ramon-Krater und 1,5 Stunden von Eilat entfernt. Schlichte Zimmer, hervorragendes Essen. Ein Doppelzimmer pro Nacht ab circa 150 Euro (https://www.isrotel.com/isrotel-hotels/negev-desert/isrotel-ramon-inn/). Das Leonardo Plaza Hotel liegt direkt in Eilat. Es bietet einen Außenpool mit Liegestühlen und Blick auf das Rote Meer sowie einen eigenen Strand. Alle Zimmer blicken aufs Meer, Doppelzimmer pro Nacht ab circa 148 Euro (https://www.leonardo-hotels.de/).

Unternehmungen in der Wüste Negev: Wandern im Advat-Nationalpark (https://www.parks.org.il/en/reserve-park/avdat-national-park/).

Sehenswert ist das Ramon Besucherzentrum, das das Leben des israelischen Astronauten Ilan Ramon in Bild und Ton dokumentiert. Eine Sundown Jeep Tour im Ramonkrater bietet viele Infos und einen tollen Rundumblick. Allerdings kann es ganz schön holprig werden.

Nur gucken oder tageweise mitarbeiten kann man im Kibbutz Neot Smadar möglich (https://neot-semadar.com/?lang=de).

In Eilat: Neben dem Coral Beach ist der Dolphin Reef Beach sehr beliebt (Eintritt: 64 Schekel, rund 12,50 Euro). Hier kann man mit Delfinen schwimmen.

Wer nicht auf Tuchfühlung mit Meerestieren gehen möchte, kann jene im "Underwater Observatory Marine Park" (Eintritt: 94 Schekel, rund 23 Euro) hinter sicherem Glas bestaunen.

Reisezeit: ganzjährig. Im Sommer liegen die Temperaturen leicht über 40 Grad, im Winter ist es selten kälter as 12 Grad. Das Rote Meer lädt das ganze Jahr zum Baden ein.

Weitere Infos unter www.goisrael.de