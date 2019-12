Anreise: Ethiopian Airlines fliegt über Addis Abeba nach Victoria Falls, South African Airlines über Johannisburg.

Unterkunft: Die O Bona Moremi Safari Lodge liegt im Okavango-Delta an einem ruhigen Seitenarm des Khwai. Vor zwei Jahren in Betrieb genommen wohnen die Gäste hier in typischen auf Holzdecks gebauten Zelten mit privater Dusche und Toilette. Das Essen ist ausgezeichnet, das Personal bezaubernd, sämtliche Getränke und der Wäscheservice sind im Preis eingeschlossen. (www.obona-lodges.com).

Veranstalter: Da die Grenzformalitäten, vor allem in Simbabwe, oft schwer zu durchschauen sind, sollte man sich einem erfahrenen Veranstalter anvertrauen. Taruk-Reisen bietet über 30 verschiedene Afrika-Reisen an (www.taruk.com). Vom 4. bis 6. Januar 2020 ist Taruk in der Maimarkthalle beim Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz an Stand C118 zu finden.

Angebot: Die Reise "Okavango Lilie" führt Kleingruppen zwischen 5 und 9 Teilnehmern 14 Tage durch Botswana, Namibia und Simbabwe. Gewohnt wird in schön gelegenen und komfortablen Lodges sowie auf einem Hausboot. Eingeschlossen sind alle Mahlzeiten, die Begleitung durch einen deutschsprachigen Reiseleiter und englischsprachige Fahrer, sämtliche Eintritte sowie viele Extras. Die Touren finden von März bis November 2020 statt und kosten (incl. Flug) rund 4800 Euro im DZ.