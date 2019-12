Anreise: Am einfachsten erreicht man St. Pete/Clearwater über den internationalen Flughafen von Tampa. Lufthansa fliegt einmal täglich direkt von Frankfurt. Die Flugzeit beträgt zwischen zehn und elf Stunden. Vom Flughafen Tampa aus sind es mit dem Auto rund 30 Minuten nach St. Pete/Clearwater. Wer die Gegend selbstständig erkunden will, sollte sich am Flughafen einen Mietwagen ausleihen.

Übernachten: Direkt an der Tampa Bay in St. Peteliegt das The Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club. Das korallenrote Vier-Sterne-Hotel aus dem Jahr 1925 bietet fünf Restaurants, ein 500 Quadratmeter großes Fitnessstudio und einen großen Poolbereich. Wer seine Füße nach dem Aufstehen in weißen Pulversand stecken will, ist im Wyndham Grand richtig. Das Hotel ist direkt am Clearwater Beach gelegen, hat einen großen Außenpool und befindet sich in Laufweite zu vielen Attraktionen.

Unbedingt machen: Im Clearwater Marine Aquarium finden verletzte Meerestiere wie Delfine, Seeotter und Schildkröten ein Zuhause. Viele der Tiere leben für immer hier, weil ihre Beeinträchtigungen eine Rückkehr in die Wildnis nicht zulassen. Besucher können auch auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Die „Walking Mural Tour“ führt in die lebendige Graffiti- und Wandmalerei-Szene von St. Pete ein. So lernt man die Innenstadt am besten kennen.

Infos: www.visitstpeteclearwater.com