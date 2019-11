Anreise: Airlines wie Iberia, Avianca, Lufthansa, KLM, Air France und British Airways fliegen – meist mit Umsteigen in Bogotá – Cali an. Für die Einreise ist ein noch sechs Monate gültiger Reisepass nötig.

Sicherheit: Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. Die Kriminalitätsrate ist aber weiter hoch. Touristen sollten in Cali sichere Bestell-Taxis und Fahrdienste nutzen, vor allem nachts.

Weitere Informationen: Fremdenverkehrsamt Kolumbien in Frankfurt (Tel.: 069/1302-3832, E-Mail: frankfurt@procolombia.co, www.colombia.travel).