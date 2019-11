Anreise: Mit Ethiopian Airlines/Lufthansa täglich nonstop in sieben Stunden nach Addis Abeba ab 500 Euro. Wer den internationalen Flug bei Ethiopian bucht, bekommt die Inlandsflüge billiger (ethiopianairlines.com).

Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Visum vor der Reise am besten online via www.evisa.gov.et beantragen (circa 50 Euro). Weitere Infos: https://aethiopien-botschaft.de

Pauschal: Lalibela Eco Trekking organisiert alles vom Transport über Verpflegung und Hotel bis zum englischsprachigen Guide. Die Reiseroute stellt man am besten individuell nach Interessenschwerpunkten zusammen (www.lalibela-eco-trekking.com).

Unterkunft:Die Gheralta Lodge ist es wert, weit im Voraus gebucht zu werden. Hier kann man am Abend ein Glas Wein trinken und dabei den perfekten Blick auf den Sonnenuntergang hinter den glutroten Bergen genießen. DZ mit Frühstück (je nach Saison) zwischen 45 und 110 Euro (Hawzen 03 Kebele, Tel. +251/ (0)34-6 67 03 44, www.gheraltalodgetigrai.com).

Essen und Trinken:„Ben Abeba“ ist wahrscheinlich das flippigste Restaurant in ganz Äthiopien. Es sieht aus wie ein Raumschiff, das am Rand der Klippe gelandet ist. Die Aussicht auf die Landschaft ist grandios und selbst ein gelegentlicher Stromausfall kann den Shepherd’s Pie nicht verderben (der Besitzer ist schottisch). Lalibela, www.benabeba. com, Tel. +251/(0)33- 3 36 02 15. Eine Oase der Ruhe ist das „Four Sisters’ Restaurant“ inmitten eines grünen Gartens in Gondar. www.thefoursistersrestaurant.com, Tel. +251/ (0)918-73 65 10.