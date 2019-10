INFORMATIONEN

Anreise: Kapstadt wird unter anderem von München aus nonstop angeflogen. Der Direktflug dauert knapp zwölf Stunden. Weit mehr Flugverbindungen gibt es von Frankfurt am Main aus über Johannesburg, zum Beispiel mit South African Airways oder Lufthansa.

Klima und Reisezeit: Südafrika bietet das ganze Jahr über gute Reisebedingungen. Das Land liegt auf der südlichen Halbkugel, die dortigen Jahreszeiten sind also denen in Deutschland entgegengesetzt. Dezember und Januar sind die beiden heißesten Monate. Im Winter, von Juni bis August, ist in der Kapregion stets mit Regen zu rechnen.

Einreise: Deutsche Touristen erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage. Der Reisepass muss noch mindestens 30 Tage über die Ausreise aus Südafrika hinaus gültig sein. Kinder benötigen einen eigenen Reisepass mit Lichtbild und ihre Geburtsurkunde für die Einreise. Empfehlenswert ist eine internationale Geburtsurkunde.

Währung: Ein Euro sind rund 16 Südafrikanische Rand (Stand: Ende September 2019). Geld kann an Bankautomaten abgehoben werden.

Gesundheit: Für Südafrika werden keine besonderen Impfungen benötigt.

Informationen: South African Tourism, Friedensstraße 6-10, 60311 Frankfurt (Tel.: 0800/118 91 18, www.southafrica.net).