INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg in 5,3 bzw. 6 Stunden (570 Kilometer).

Übernachten: Ghent River Hotel in Gent: zentrumsnahes Haus mit rustikaler Note, DZ/F ab 179 Euro (www.ghent- river-hotel.be). Hotel Portinari in Brügge: modernes Boutiquehotel in guter Lage, DZ/F ab 99 Euro (www.portinari.be).

Essen und Trinken: Gent gilt als "Europas Veggiehauptstadt" mit etlichen vegetarischen Restaurants; donnerstags ist Veggie-Tag in vielen Lokalen.

Wo der Genter Altar zu sehen ist: Bis Ende 2019 befinden sich das untere Register der Innenseite zur Restaurierung im Museum der Schönen Künste und die restlichen Tafeln in der St.-Bavo-Kathedrale. Vom 1. Februar bis 30. April 2020 zeigt die Ausstellung "Van Eyck. Eine optische Revolution" im MSK u.a. die bereits früher restaurierten Außenwände; ab Februar 2020 befinden sich alle Tafeln der Innenseite wieder in St. Bavo. Tickets unter www.vaneyck2020.be.