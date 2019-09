INFORMATIONEN

Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist 48 Kilometer lang und leicht zu fahren. Statt in Hermeskeil kann man wenige Kilometer zuvor, in Reinsfeld, in den Radweg einsteigen, um eine große Baustelle in Hermeskeil auszusparen. Weitere Informationen gibt es unter www.ruwer-hochwald-radweg.de.

Übernachten: Hotel Karlsmühle in Mertesdorf, www.karlsmuehle.de. Lage am Mühlbach, abseits der Straße, DZ ab ca. 85 Euro.

Der Fahrradbus verkehrt an Wochenenden zwischen Trier und Hermeskeil (1. Mai bis 6. Oktober). Info: www.regioradler.de.

Allgemeine Infos bei der Tourist-Information Ruwer, Bahnhofstraße 37a, 54317 Kasel, Telefon 06 51/1 70 18 18, www.ruwer.eu.

Radeln im Moselland: www.mosellandtouristik.de/de/radfahren-wandern/radfahren/radwege/radwege/mosel-radweg/

Infos über die Leuchtpunkte der Initiative "Lebendige Moselweinberge" unter www.lebendige-moselweinberge.de.