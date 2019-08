INFORMATIONEN

Anreise: Juist ist autofrei. Nach Norddeich-Mole mit der Bahn (etwa fünf Minuten vom Bahnsteig bis zum Fähranleger) oder eigenem Pkw (Busshuttle von den Frisia-Parkplätzen zum Anleger; Parken 5 Euro/Tag). Weiter mit den Fähren der Reederei Frisia (Hin- und Rückfahrt 35 Euro/Person); Fahrplan und Buchung unter www.reederei- frisia.de.

Übernachten: Zahlreiche Unterkünfte in Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels, zum Beispiel dem "Romantik Hotel Achterdiek" (moderner Komfort im 4-Sterne-Superior-Haus direkt hinterm Deich, mit Slow-Food-Restaurant, DZ/F ab 182 Euro, www.hotel-achterdiek.de) oder dem "Strandhotel Kurhaus Juist" (Luxusadresse mit Tradition in idealer Lage an der Strandpromenade, großer Wellnessbereich, DZ/F ab 175 Euro, www.strandhotel-kurhaus-juist.com).

Essen und Trinken: Ob zum Fischessen ins Hafenrestaurant, auf einen Veggie-Burger in die Küchenwerkstatt oder ein Sanddorneis zu Heiken - auf Juist gibt es viele Möglichkeiten, den Hunger zu stillen. Für den abendlichen Restaurantbesuch sollte man besser reservieren.

Allgemeine Auskünfte: www.juist.de