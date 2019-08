INFORMATIONEN

Anreise: Der Veranstalter RSD (Reise Service Deutschland) bietet in seiner 15-tägigen Marokko-Pauschalreise Flüge nach Marrakesch u. a. von Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und München an.

Einreise/Zoll: Zur Einreise ist ein noch 6 Monate gültiger Reisepass Pflicht. Eine Eselsgeduld benötigt man am Flughafenzoll. Zuviele Passagiere kämpfen um zu wenig Plätze zum Ausfüllen der kleingedruckten Zollerklärung. Tipp: Ein eigener Kugelschreiber erspart zumindest das Gerangel um die wenigen amtlichen Bleistifte.

Übernachten: Während der einwöchigen Rundreise täglich wechselnde Hotels mit europäischem Standard (Frühstücks-und Abendbuffets), in der zweiten Woche Unterbringung in einer All Inclusive-Ferienanlage bei Marrakesch.

Preise: Zum Buchungspreis von ca. 800 Euro für 14 Nächte sind Zusatzpakete (z. B. für Ausflüge & Mittagessen) empfehlenswert, dadurch kann sich der Gesamtpreis (inklusive Flüge) auf über 1300 Euro erhöhen.