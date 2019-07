Hinkommen: Mit dem Auto (470 Kilometer ab Heidelberg) in 4,5 Stunden; mit dem Zug (ICE ab Mannheim) in 4 Stunden; mit Bus (ab HD) in 5 Stunden.

Unterkommen: Galeria Hotel Leipziger Hof im spannend-lebendigen Stadtteil Neustadt gelegen. Gute Doppelzimmer ab 87 Euro/Nacht inkl. Frühstück. Besonderheit: Das komplette Hotel ist eine Galerie (von Neo Rauch bis Wolfgang Mattheuer) und hat eine Suite komplett im DDR-Style (ab 125 Euro).www.leipziger-hof.de

Unbedingt machen: Leipzig hat einen der schönsten Zoos Deutschlands und artenreichsten Tierparks in Europa, als Familie zahlt man rund 50 Euro Eintritt. - Die Stadt ist durchzogen von alten Schiffskanälen und den beiden Flüssen Weiße Elster und Pleiße. Touren mit Motorboot (29 Euro) oder Kanu (ab 6 Euro) vorbei an ehemaligen Fabriken und noblen Villen - sehr spannend. (www.stadthafen-leipzig.com)

Nützlich zu wissen: Die kostenlose App "Leipzig ’89" führt per Smartphone durch die Innenstadt zu den 20 wichtigsten Orten der Friedlichen Revolution. - Die Leipzig Card (ab 12,40 Euro) für den ÖPNV und Ermäßigungen in Museen, Restaurants und Cafés, in Schwimmbädern und bei Kulturveranstaltungen.

Ausflug: "Zierlich manierlich", ein grasgrüner Bauwagen am Elsterbecken, an dem man sich Bio-Essen kaufen und Utensilien für ein Picknick im Schatten ausladender Linden leihen kann. - Leipzig ist umgeben von renaturierten ehemaligen Braunkohlegruben, das "Neuseenland". Den Cospudener See kann man sogar mit ÖPNV erreicht.

Allgemeine Infos: Tourist-Information Leipzig, Katharinenstraße 8, 04109 Leipzig. www.leipzig.de; Telefon: 0341.7104- 260; E-Mail: info@ltm-leipzig.de.