Informationen

Jersey ist die größte und mit gut 100.000 Einwohnern zugleich bevölkerungsreichste Kanalinsel. Sie liegt etwa 20 Kilometer vor der Westküste der Normandie. Jersey ist als Kronbesitz direkt dem Königshaus unterstellt und nicht Teil der EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie ein Teil der EU behandelt. Jersey ist nur acht Kilometer breit und 14,5 Kilometer lang, hat aber ein 570 Kilometer langes Straßennetz. Auf 80 Kilometern gilt für Autos eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h. Man fährt links.

Klima: Jersey ist die sonnenreichste aller britischen Inseln. Vom Golfstrom beeinflusst hat die Insel im Sommer eine durchschnittliche Tageshöchsttemperatur von 21 Grad Celsius. Das Klima ist ganzjährig mild und die Wintermonate sind fast immer frostfrei. Das Meer ist, durch den starken Tidenhub bedingt, relativ kühl. Normalerweise erreicht es im Hochsommer maximal 22 bis 23 Grad Celsius.

Anreise: Mit dem Flugzeug von Frankfurt über London oder mit der Fähre aus Frankreich, z. B. aus St. Malo.

Unterkunft: Auf Jersey gibt es zahlreiche Hotels, darunter rund 30 mit vier und fünf Sternen. Empfehlenswert sind die Vier-Sterne-Häuser Cristina in Le Mont Felard hoch über der St. Aubin’s Bay und L’Horizon Beach Hotel & Spa direkt am Strand in der malerischen St. Brelade’s Bay. Es gibt auch zahlreiche Ferienwohnungen und Cottages. Der Jersey Heritage Trust vermietet Ferienwohnungen in historischen Gebäuden wie Festungen und Türmen. Campingplätze gibt es auch.

Essen und Trinken: Die Insel ist reich gesegnet mit guten Restaurants, darunter drei mit einem Michelin-Stern. Auch ohne Sterne lässt sich trefflich speisen, z.B. bei Mark Jordan at the Beach in St. Peter in der Bucht von St. Aubin, im Hotel L’Horizon in St. Brelade’s Bay, im Surfer-Treff El Tico in der St. Ouen’s Bay an der Westküste oder in Walker’s Restaurant in Gorey. Frischen Fisch und Meeresfrüchte kauft man in der Fresh Fish Company von Vicky Boarder am Victoria Pier in der Hauptstadt St. Helier.

Ausflusgziele gibt es viele, besonders lohnend ist ein Besuch des botanischen Gartens von Samarès Manor in St. Clement.