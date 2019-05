INFORMATIONEN

Anreise: Die Low-Cost-Airline Wizz Air (www.wizzair.com) fliegt nonstop von Frankfurt nach Sofia. Lufthansa fliegt per Direktverbindung (www.lufthansa.com). Nach Kasanlak im Rosental geht es dann am schnellsten per Mietwagen (ca. 200 Kilometer und drei Stunden Fahrt). Günstige Angebote diverser Vermieter findet man per Preisvergleich auf www.reise-preise.de.

Einreise: Bulgarien ist Teil der EU, aber nicht des Schengen-Raums. Ein Reisepass ist nicht erforderlich, es reicht der Personalausweis. Vor Ort bezahlt man mit dem bulgarischen Lew; 1 Euro sind etwa 2 Lewa.

Unterkunft: Eine charmante Pension mit Hausfrauenkost ist das beliebte Iliikova Guest House in Kalofer (DZ 24 Euro, www.iliikova-kashta.com). Eine zentral gelegene Unterkunft in Kasanlak ist das Roza Hotel (DZ mit Frühstück ab 44 Euro, www.hotelrozabg.com). Pools und Spa-Behandlungen gibt’s bei den heißen Quellen von Pavel Banya im Balneo Hotel DianaMar (DZ mit Frühstück 83 Euro, via www.booking.com).

Touren: Im Mai und Juni organisiert Rosen-Spezialistin Ekaterina El Batal neuntägige Reisen zur Rosenblüte (ab/bis Sofia inkl. Transfers, Programm und Verpflegung 1290 Euro p. P., www.rosenreise.de). Ins Tal der Rosen führen auch die Studienreise "Klöster, Berge und Meer" und die Wanderreise "Stille Landschaften" von Studiosus (inkl. Flügen ab 1695 Euro p. P., www.studiosus.com).

Rosen: Die Felder der Damaszener-Rose blühen meist von Mitte Mai bis Mitte Juni. In vielen Dörfern des Rosentals gibt es dann öffentliche Rosenernten - teilnehmen kann man für eine Gebühr von 10-20 Lewa. Am ersten Juni-Wochenende feiert Kazanlak ein Rosenfestival (www.rosefestivalkazanlak.com). Im zentralen Stadtpark befindet sich ein Museum zur Geschichte der Duftrosen (geöffnet täglich 9-17.30 Uhr, Eintritt 6 Lewa, www.muzei-kazanlak.org). Spannend ist ein Besuch der historischen Destillerie von Enio Bonchev (nur nach Voranmeldung, Eintritt 5 Lewa, www.eniobonchev.com).

Allgemeines: www.bulgariatravel.org/de.