INFORMATIONEN

Informationen: Mauro Panella: Agrotusimo Il Fienile di Orazio am Monte San Giovanni in Sabina www.fienilediorazio.it

Maureen und Jennifer: La Torretta in Casperia www.latorretabandb.com

Stefano und Elisabeth Fassone: Le Mole sul Farfa bei Mompeo www.lemolesulfarfa.com

Wandern: Individuelle Führungen mit Giovanni Nori www.monti-e-mare.de oder organisierte Gruppenreisen www.hauser-exkursionen.de

Auf den Spuren Franz von Assisis: Auf eigene Faust oder organisiert mit Hauser Exkursionen, führt der Weg 160 Kilometer in neun Tagen durch die Sabiner Berge. Leichte und anstrengendere Etappen wechseln sich ab, Gepäcktransfer, Übernachtung in Gasthöfen oder auf Bauernhöfen möglich. Außerdem ist eine Verlängerung in Rom möglich.