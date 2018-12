INFORMATIONEN

■ Unterkunft: Almwellness Tonnerhütte, Jakobsberg 2, A-8822 Mühlen. Telefon: 0043 (0) 35 86.300.77, Fax: 0043 (0) 35 86.300.77.4, E-Mail: info@tonnerhuette.at. Internet: www.tonnerhuette.at . Zimmer in verschiedenen Größen für bis zu fünf Personen sowie Almhütten.

■ Wellness und Ski: Brechl- und Schaffelbad, Saunen, Sanarium, Massagen und Anwendungen. Hauseigener Skilift, Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Babyschlepplift, Halfpipe. Hauseigener Ski- und Ausrüstungsverleih sowie Ski- und Snowboardkurse.

■ Für Kinder: Kinderbetreuung, Kinderspeisekarte, "Kinder zuerst"-Service.

■ Kulinarisches: herzhafte, fein zubereitete Küche, die sich an traditioneller Almenkost orientiert. Morgens Bio-Frühstücksbuffet, mittags als Imbiss ein "Togmohl", abends Vier-Gang-Wahlmenü.

■ Angebote: Wechselnde Familienaktionen. Zum Beispiel: "Betreute Kids- und Familienwoche". Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren gratis. Termine: 6.1.- 12.1.2019 und 23.2. bis 2.3.2019.

■ Anreise-Tipp: Am besten fährt man mit der Bahn. Zum Beispiel ab Mannheim mit dem Eurocity 115 oder ab Weinheim mit dem Eurocity 113 jeweils direkt nach Klagenfurt und von hier aus mit Direktanschlüssen nach Friesach in Kärnten (Abholung am Bahnhof auf Anfrage).