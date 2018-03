Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa von Deutschland direkt nach Addis Abeba (ab ca. 700 EUR).

Veranstalter: Der britische Afrika-Spezialist "Wild Philanthropy" (https://wildphilanthropy.com) stellt individuelle Äthiopien-Reisen zusammen, auf Wunsch auch mit Kleinflugzeug-Charter oder Hubschrauber-Flug zum Vulkan Erta Ale. Preis bei vier Personen ab ca. 800 EUR pro Person und Tag (alles inklusive), mit dem Auto deutlich günstiger.

Übernachten: Am Vulkan Erta Ale wird in einfachen Steinhütten auf Feldbetten oder auf Isomatten geschlafen. Für den Besuch von Dallol und des Assale-Salzsees hat der Veranstalter "Wild Philanthropy" mit seinem lokalen Partner das "Saba River Camp" aufgebaut. Hier nächtigt man in einem abgeschiedenen Tal auf dem Grundstück einer Afar-Familie unter Palmen in komfortablen Safari-Zelten. Die Kamel-Karawanen ziehen direkt am Camp vorbei.

Sicherheit: In Äthiopien gibt es im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern wie Kenia oder Südafrika wenig Kriminalität. Es bestehen jedoch Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für bestimmte Regionen, darunter auch den Nordwesten des Landes und die Grenzregion zu Eritrea. Das AA rät von eigenständigen Reisen ohne Begleitung durch äthiopische Sicherheitskräfte in die Danakil-Wüste und die nördliche Afar-Region ab.

Allgemeine Auskünfte unter www.ethiopia.travel