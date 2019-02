Anreise: Per Flugzeug via Los Angeles nach Tahiti (z.B. mit Air France; ab/bis Frankfurt, ab 2280 Euro; www.airfrance.de) und von dort weiter mit Air Tahiti nach Mangareva (www.airtahiti.com; Ticket, 666 Euro). Von Mangareva können Urlauber im Charter-Boot oder mit dem Frachter "Claymore II" die 400 Kilometer nach Pitcairn zurücklegen. Die Claymore II bringt acht Mal im Jahr Passagiere von Mangareva nach Pitcairn. Sie bietet Platz für 12 Reisende und verkehrt in Abstimmung mit den Flügen von Tahiti nach Mangareva. Die Claymore II braucht 32 Stunden, die Passage kostet (Hin- und Rückweg) inklusive Bett, Snacks und Getränken 5000 neuseeländische Dollar (etwa 3000 Euro). Reisende können vier oder elf Tage auf Pitcairn bleiben. Bei der Landung sind 50 US-Dollar Landungsgebühr in bar zu zahlen (etwa 42 Euro).

Unterkunft: Neun Familien bieten Unterkünfte in ihren Häusern an; die Übernachtung mit Vollpension kostet zwischen 100 und 200 US-Dollar pro Person und Nacht (derzeit zwischen 84 und 168 Euro; Übersicht unter www.visitpitcairn.pn/go_there/accommodation/home_stay_listings/index.html).

Zudem gibt es drei Ferienhäuser auf Pitcairn. Eine Übernachtung mit Vollpension kostet z.B. 50 US-Dollar pro Person und Nacht (derzeit 42 Euro), die Monatsmiete beträgt 500 US-Dollar (420 Euro). Das Plats Pitcairn Chalet mit einem DZ und zwei EZ ist für 120 US-Dollar pro Nacht (100 Euro) zu mieten. Urlauber können sich selbst versorgen; im Insel-Geschäft gibt es Lebensmittel. Restaurants gibt es nicht.

Ausflüge: Wenn die Dünung es zulässt, bieten die Einheimischen Ausflüge z.B. zum Felsenfischen (80 USD inklusive Zubereitung des Fangs; derzeit 67 Euro) oder Quad-Touren über die Insel (40 USD; etwa 33,50 Euro).

Weitere Infos unter www.visitpitcairn.pn