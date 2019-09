INFORMATION

Anreise: Verschiedene Airlines wie TAP, Ryanair oder Air Europa fliegen von deutschen Flughäfen Lissabon, Porto, Faro oder auch die Ferieninsel Madeira an. Für die Fahrt in die jeweiligen Weinanbaugebiete bietet sich ein Mietwagen an.

Beste Reisezeit: Ganzjährig, obwohl September und Oktober wegen der Weinlese natürlich mehr Aktivitäten rund um den Wein-Tourismus bieten.

Übernachten: In den Weinanbaugebieten gibt es neben Hotels jeglicher Kategorien zahlreiche Weingütern, auf denen man übernachten kann.

Weinregion: Genauere Informationen zu den einzelnen Weinanbaugebieten und Routen unter Vinho Verde Route: www.vinhoverde.pt/de, Portwein-Route: www.ivdp.pt, Setúbal-Halbinsel: www.rotavinhospsetubal.com/, Alentejo-Weinrouten: www.vinhosdoalentejo.pt, Madeira: www.visitmadeira.pt/de

Mehr Infos: Portugiesisches Fremdenverkehrsamt, Zimmerstraße 56, 10117 Berlin, Tel.: 030/2541060, www.visitportugal.com/de