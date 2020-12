Anreise: Direktflüge aus Europa in Uruguays Hauptstadt Montevideo starten nur in Madrid, als Reisender aus Deutschland muss man also einmal umsteigen. Der Weiterflug dauert rund 13 Stunden.

Reisezeit: Die besten Monate sind von November bis März.

Ausflüge: Das Naturreservat Laguna Negra wird offiziell als Potrerillo de Santa Teresa bezeichnet. Es sind nur geführte Touren möglich, Anmeldung online unter www.probides.org.uy oder bei Marianna Aventuras unter puntarubiatrips@gmail.com.

Corona-Lage: Die offiziellen Infektionszahlen in Uruguay liegen auf einem niedrigen Niveau. Wegen der Einreisebeschränkungen rät das Auswärtige Amt von Reisen in das Land ab. Die Einreise sei derzeit nur Staatsangehörigen und Ausländern mit Wohnsitz im Land erlaubt.

Informationen: Botschaft von Uruguay, Budapester Straße 39, 10787 Berlin (Tel.: 030/26 39 016, www.turismo.gub.uy).