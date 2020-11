Anreise: Aus Deutschland fliegt man mit einem Zwischenstopp nach Brisbane. Von dort fahren Greyhound-Busse nach Hervey Bay. Die Fähre nach Fraser Island startet in River Heads, das per Linienbus in rund 20 Minuten zu erreichen ist. Zum Dilli Village allerdings gelangt man nur mit einem gemieteten Geländewagen. Oder indem man eine Wandertour bei einem Veranstalter bucht.

Reisezeit: Die besten Wandermonate sind April bis September, wenn es relativ kühl und trocken ist. Im Sommer steigen die Temperaturen bis auf 38 Grad, von Januar bis März regnet es am meisten.

Wandern: Wer die gesamten 96 Kilometer des K'gari Island Walk wandern will, braucht mindestens eine Woche und muss für den gesamten Weg Vorräte mitschleppen. Touranbieter haben unterschiedliche Pakete im Angebot, etwa die dreitägige Tour von Dilli Village bis Lake Wabby. Zum Zelten im Nationalpark benötigt man ein Camping Permit.

Corona-Lage (4.11.): Das Einreiseverbot für ausländische Reisende gilt in Australien nach wie vor - und dürfte auch noch lange bestehen. Touristische Besuche des Landes sind nicht gestattet.

Informationen: Tourism and Events Queensland, c/o Global Spot GmbH, Oberbrunner Str. 4, 81475 München (Tel.: 089/759 69 88 69, E-Mail: germany@queensland.com, www.queensland.com/de).

Visit Fraser Coast, 227 Maryborough-Hervey Bay Road, Hervey Bay (Tel.: 0061 1800 811 728, www.visitfrasercoast.com).