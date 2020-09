ETF statt Einzelwerte: So lässt sich Risiko streuen

Der Kauf von Einzelaktien erfordert viel Einsatz. Anleger müssen sich über das Unternehmen, das Geschäftsmodell, die wichtigsten Kennzahlen und die Zukunftsaussichten informieren.

Wem das zu viel ist, der kann sein Investment mit nur einem Wertpapier auf rund 1600 Aktienwerte verteilen. "So viele Titel umfasst beispielsweise der MSCI World", sagt Thomas Strelow von der Börse Düsseldorf. "Dieser Index gewichtet nach Marktkapitalisierung die größten börsennotierten Unternehmen verschiedener Branchen in den 23 Industrieländern." Mit einem Fonds, der diesen Index nachbildet, einem ETF, können Anleger an dessen Entwicklung teilhaben.

Strelow hat noch einen Rat: "Time schlägt Timing. Wer also ausreichend Zeit mitbringt und sein Geld breit gestreut an der Börse investiert hat, den interessiert ein kurzfristiges hoch und runter einzelner Werte nicht mehr." Mit einem Sparplan sei dies auch für kleinere Beträge umsetzbar.