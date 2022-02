Trotz weiter steigenden Infektionszahlen nimmt die Belastung der Kliniken im Land derzeit ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) auf 1641,2 - nach 1611,4 am Samstag, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Damit verzeichnete die Behörde 15.666 Infektionsfälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl registrierter Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.728.180. Nicht verändert zum Vortag hat sich die Zahl der Menschen, die im Südwesten am Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben sind - weiterhin 13.899 Menschen.