In Heidelberg gegen Russland

Die Rugby-Europameisterschaft 2019 wird im Februar und März an fünf Wochenenden ausgetragen. In der Division 1 spielen Titelverteidiger Georgien, Russland, Rumänien, Spanien, Belgien und Deutschland.

Die deutsche Fünfzehn hat die ersten beiden Begegnungen in Belgien (22:29) und Rumänien (10:38) verloren und bestreitet das nächste Spiel am 2. März um 15 Uhr im städtischen Rugby-Stadion Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim gegen Vize-Europameister Russland.

Mit dabei sind die drei im TSV Handschuhsheim zu Nationalspielern gereiften Tim Menzel, Christopher Hilsenbeck (beide RC Vannes) und Julius Nostadt (Stade Aurillac), die als Profis in Frankreich spielen.

Die Länderspiel-Veranstaltung beginnt bereits um 12.30 Uhr mit dem Spiel der U16-Auswahlmannschaften aus Baden-Württemberg und dem Elsass. Die Ballkinder kommen aus den Rugbyklubs in Heidelberg (HRK, RGH, HTV, TB Rohrbach, TSV Handschuhsheim und SC Neuenheim), Karlsruhe und Worms.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es ausschließlich online unter www.adticket.de. An den Tageskassen sind zur Stadionöffnung um 12 Uhr Tickets aller Kategorien erhältlich. Das Stadion fasst 5000 Besucher.