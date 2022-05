.

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen bei der neuen rnz.de. Wir haben für Sie unsere Seite aufgeräumt, übersichtlicher und klarer strukturiert. Mit dem neuen Design wollen wir es Ihnen einfacher machen, unsere Nachrichten, Berichte und Reportagen zu lesen – egal ob am Computerbildschirm oder auf dem Smartphone. Wir freuen uns, Ihnen jetzt endlich diese Neuerungen präsentieren zu können. Und wir sind natürlich gespannt, wie Sie die neue rnz.de finden.

Wir haben Ihnen hier zusammengestellt, was neu an rnz.de ist. Wir hoffen, Ihnen macht die neue rnz.de genauso viel Freude wie uns,

Ihr Götz Münstermann (Leiter Onlineredaktion)

Das + auf rnz.de

Ab sofort ist ein Teil unserer Artikel 14 Tage lang gratis lesbar und wird dann ein RNZ+-Artikel. Die Mehrzahl unserer Artikel sind gleich exklusive RNZ+-Berichte für unsere zahlenden Kundinnen und Kunden. Mit diesem neuen Modell schaffen wir Klarheit: Gratis-Artikel werden mit Werbe-Einblendungen und RNZ+-Artikel von den Abonnentinnen und Abonnenten unserer RNZ-Community finanziert.

Abo-Preis gesenkt

Zum Start der neuen rnz.de haben wir den Monats-Preis erheblich reduziert: von 12,90 auf 6,90 Euro. Zusätzlich erhält man mit dem RNZ+-Abo Zugriff auf unsere Live-App und die RNZ-News kommen direkt auf Ihr Android-Smartphone oder iPhone.

Sie wollen unseren RNZ+-Bereich kennenlernen? Neukunden steigen bei uns im ersten Monat mit 99 Cent ein.

ein. Wir haben Sie schon überzeugt? Dann können Sie hier das Monats-Abo zu 6,90 (jederzeit monatlich kündbar) abonnieren.

das Monats-Abo zu 6,90 (jederzeit monatlich kündbar) abonnieren. Sie sind schon E-Paper-Leser? Dann haben Sie RNZ+ inklusive und können sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen.

inklusive und können sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Sie lesen schon die gedruckte RNZ? Dann haben wir hier für Sie ein besonders attraktives Angebot.

Weiterhin bieten wir einen 24-Stunden-Pass zu 1,49 Euro, wenn Sie kein monatliches Abo abschließen möchten.

Weniger Werbung

Wir präsentieren insgesamt weniger Werbung auf der neuen rnz.de – und für unsere RNZ+-Abonnenten gibt es einen stark werbe-reduzierten Bereich. Wer sich im RNZ+-Bereich einloggt, bekommt nur noch einzeln ausgewählte und lokale Werbung eingeblendet. Denn hier haben wir die Mehrzahl der Werbebanner deaktiviert. Wer Teil unserer RNZ+-Community wird, der soll davon profitieren.

Meine RNZ

Jedem RNZ+-Abonnenten bieten wir darüber hinaus noch einen exklusiven Bereich für die Lieblings-Rubriken oder die Lieblings-Autoren. Sie können dafür einzelne Rubriken oder unsere RNZ-Autoren abonnieren und finden diese Berichte in "Meine RNZ". Auch einzelne Artikel können Sie sich merken und finden Sie zentral an diesem Ort, wenn Sie sie etwa zu einem späteren Zeitpunkt lesen möchten. Das bedeutet noch mehr Service für unsere RNZ+-Community.

Wissen, was wirklich wichtig ist: Die neuen Lokalressorts

Wir haben uns konzentriert – für Sie. Sie finden unsere lokale Berichterstattung nun in fünf übersichtlichen Ressorts:

In diesen Lokalrubriken bieten wir Ihnen schnell den Überblick, was gerade in der Region wichtig ist.

Auch die Politik- und Wirtschafts-Berichterstattung haben wir gebündelt und bieten den schnellen Überblick sowie Hintergründe, was warum in Stuttgart, Berlin und der Welt auf der Agenda steht.

Mit unseren Ratgeberthemen Verbraucher, Reise, Essen & Trinken, Gesundheit und Wissen bieten wir Ihnen noch mehr Service und Orientierung für Ihr Alltagsleben.

Im Sport legen wir weiterhin den Fokus auf die Spitzenmannschaften aus unserer Region und haben hier das Angebot noch ergänzt und ausgebaut.

Und die tagesaktuellen News finden Sie natürlich auch weiterhin gebündelt in unserem Regioticker.

Die RNZ+-Community diskutiert

Auch mit der neuen rnz.de bieten wir unter beinahe jedem Artikel einen Kommentarbereich an. Hier können Sie über das Thema des Berichts diskutieren, Ihre Meinungen und Sachargumente austauschen. Mitdiskutieren kann, wer Teil unserer RNZ+-Community ist und diesen exklusiven Bereich auf rnz.de abonniert hat.

Nachrichten für Kinder

Die gedruckte RNZ und rnz.de bleiben ein Medium für die ganze Familie. Auch auf der neuen rnz.de bieten wir mit "Klaro!" im RNZ+-Bereich wieder Nachrichten, die speziell für Kinder recherchiert und geschrieben sind.

Unsere Newsletter

Behalten Sie den Überblick über die wichtigsten Themen in der Region. Wir senden Ihnen per E-Mail oder im Messenger auf Ihrem Smartphone mehrmals täglich unsere Newsletter. Hier können Sie die kostenfreien Angebote buchen.

Anzeigen und Portale

Auch den Anzeigenbereich haben wir überarbeitet: Hier finden Sie die Übersicht unserer Portale für

Wenn Sie als Privat- oder gewerblicher Kunde Anzeigen aufgeben möchten, dann lernen Sie schnell unsere Ansprechpartner und unsere komplettes Leistungsspektrum kennen. Sie sind neugierig geworden? Dann geht es hier entlang.

Der neue Aboshop

Sie möchten uns abonnieren? Fantastisch, das freut uns! Damit Sie es noch einfacher haben, wurde unser Aboshop komplett neu aufgesetzt. Hier können Sie sich einen Überblick über unsere Abo-Angebote verschaffen.

Im RNZ-Servicecenter können Sie bequem Ihre Daten verwalten, Adressänderungen vornehmen, unseren Urlaubsservice nutzen und Zustellreklamationen erfassen.

RNZ Shop

Ab sofort steht Ihnen unser RNZ Shop zur Verfügung. Hier bieten wir Ihnen die beliebtesten RNZ Produkte an. Sie sind auf der Suche nach einem persönlichen Geschenk? Wie wäre es mit einem Nachdruck einer unserer historischen Ausgaben? Diese finden Sie unter Geschenkzeitung in unserem Shop.

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir hier immer mehr neue Produkte vorstellen.

Schauen Sie sich gerne immer wieder darin um.

Sie haben Fragen, Kritik oder Lob?

Alles neu macht der Mai – und dann findet man sich doch nicht richtig zurecht. Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf, wenn Sie ein Problem mit unserem Angebot haben.

Und wenn Sie einen Fehler entdecken, scheuen Sie sich nicht, uns sofort zu informieren. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann rutscht etwas durch. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, wie wir unsere Arbeit besser machen können. Und sollte Ihnen unsere Arbeit ein Lob wert sein, dann werden wir uns nicht wehren.