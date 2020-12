Anreise: Von Frankfurt am Main und München fliegt man über Mexiko-Stadt nach Tampico. Von dort fahren Busse in rund zweieinhalb Stunden nach Ciudad Valles in der Huasteca Potosina.

Reisezeit: Die besten Monate für Abenteuersport sind November bis März. Dann ist die Regenzeit vorbei und die Flüsse leuchten besonders türkis. Im Juli und Dezember blühen die Orchideen in Edward James' Garten. An Ostern ist der Garten oft überlaufen.

Abenteuersport: Veranstalter wie Huaxteca (www.huaxteca.com) bieten Stehpaddeln, Rafting, Canyoning und Abseilen an. Auch Pauschalreisen mit mehreren Aktivitäten und Hotel sind buchbar.

Corona-Lage: Mexiko ist von der Pandemie besonders stark betroffen und ein Corona-Risikogebiet. Folglich gibt es eine Reisewarnung. Die mexikanischen Gesundheitsbehörden fordern derzeit laut Auswärtigem Amt keine Bescheinigung über den Gesundheitszustand oder Testergebnisse. Quarantänemaßnahmen seien nicht vorgesehen.

Informationen: www.visitasanluispotosi.com