Angesichts des Angriffs von Russland auf die Ukraine hat die TSG 1899 Hoffenheim an ihr Champions-League-Spiel im September 2018 in Charkiw gegen Schachtjor Donezk erinnert. "Dort in der Ukraine gelang uns durch Florian Grillitsch nicht nur das erste Tor unserer Champions-League-Geschichte. Wir trafen dort auf eine beeindruckende Stadt mit inspirierenden, herzlichen Menschen, die uns in einer ganz besonderen Atmosphäre ein unvergessener Gastgeber waren", schrieb der Fußball-Bundesligist am Donnerstag in einer Pressemitteilung.